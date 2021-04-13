Во вторник Пулково работает без отмен и задержек

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.
Об этом стало известно во вторник, 13 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.
Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали рейс до Сочи. Проявить терпение пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Азур эйр».