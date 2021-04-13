Житель Пушкина с балкона угрожал прохожим расстрелом

Житель Пушкина с балкона угрожал прохожим расстрелом
Балкон. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пушкинском районе Петербурга задержали мужчину, угрожавшего выстрелить с женщину с детьми. Он кричал прохожим с балкона.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля. В отдел полиции обратилась жительница Пушкина с заявлением о том, что с балкона 4-го этажа одного из домов по Галицкой улице неизвестный крикнул ей и ее детям, что выстрелит в них.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве. Им оказался неработающий 32-летний мужчина

В результате обыска у мужчины изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет Макарова, 1 магазин, 3 газовых баллона, пластиковая банка с 29 шариками и бумажный пакет с шариками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при стрельбе в школе в Теннесси пострадали несколько человек.

полиция Пушкинский район стрельба


 

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