Житель Пушкина с балкона угрожал прохожим расстрелом

В Пушкинском районе Петербурга задержали мужчину, угрожавшего выстрелить с женщину с детьми. Он кричал прохожим с балкона.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля. В отдел полиции обратилась жительница Пушкина с заявлением о том, что с балкона 4-го этажа одного из домов по Галицкой улице неизвестный крикнул ей и ее детям, что выстрелит в них.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве. Им оказался неработающий 32-летний мужчина

В результате обыска у мужчины изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет Макарова, 1 магазин, 3 газовых баллона, пластиковая банка с 29 шариками и бумажный пакет с шариками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при стрельбе в школе в Теннесси пострадали несколько человек.