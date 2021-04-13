Александр Беглов поздравил с юбилеем Юрия Гальцева

Сегодня в Театре эстрады имени Аркадия Райкина поздравили заслуженного артиста РФ и худрука театра Юрия Гальцева. Вчера, в День Космонавтики, ему исполнилось 60 лет. Он получил своё имя в честь легендарного космонавта Юрия Гагарина.

Гальцева поздравил губернатор Александр Беглов. Он обратил внимание на то, что артист уже более 10 лет отлично руководит театром. В театре трепетно хранят давние традиции, заложенные ещё самим Аркадием Райкиным.

«Чтобы добиться такого успеха, нужно много работать»- отметил Александр Беглов.

Губернатор отметил, что Юрий Гальцев — не просто талантливый артист, но и наставник, который воспитывает молодое поколение актёров. За большой вклад в развитие культуры Беглов вручил имениннику Почетную грамоту.

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