Пожарные поблагодарили горожан, которые привозили им воду и еду к Невской мануфактуре

Собранные вода и еда для пожарных. Фото: группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Собранные вода и еда для пожарных. Фото: группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Недавно для пожарных, которые тушили Невскую мануфактуру, петербуржцы собрали еды и воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС телеканалу «Санкт-Петербург».

Желающие привозили пятилитровые бутылки с водой. Такой поступок петербуржцев по-настоящему порадовал огнеборцев. Хоть у спасателей и была вода, они были благодарны поддержке горожан.

«Спасибо, что не остались в стороне», — поблагодарили горожан в МЧС.

МЧС напомнили гражданам, находиться в опасной зоне нельзя. На данный момент огнеборцы продолжают работы на сгоревшей мануфактуры. Пожарные занимаются проливкой, разбирают конструкции здания, ликвидируют локальные очаги. В 9 утра гореть продолжали 500 квадратных метров.

Горожане не первый раз оказывают поддержку. Во время теракта в метро, произошедший 3 апреля 2017 года, петербуржцы бесплатно подвозили на машинах людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, в каком состоянии горевшая «Невская мануфактура», хостел и близлежащие дома.