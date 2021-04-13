Роспотребнадзор Петербурга в марте проверил воду, воздух, шум и радиацию в городе

В Петербурге все показатели, которые измеряло Управление соответствуют допустимым значениям. Фото: Pixabay

В Петербурге все показатели, которые измеряло Управление соответствуют допустимым значениям. Фото: Pixabay

Управление Роспотребнадзора Северной столицы оценило в первый весенний месяц воду, воздух, шум и радиацию в городе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чтобы оценить качество централизованного водоснабжения, было сделано 22 пробы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, 17 проб по паразитологическим показателям и 10 проб по вирусологическим показателям. В результате исследования качество воды соответствовало всем требованиям.

Также была проверена питьевая вода. Результаты мониторинга показали, что 95,8% пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам.

Помимо прочего, Роспотребнадзор провел в Петербурге 2 535 исследований атмосферного воздуха. Все 73 точки, где были сделаны пробы, находились в жилых кварталах или в местах отдыха горожан. В этом вопросе также нарушений не выявлено. Более того, концентрация загрязнителей атмосферного воздуха ниже предельно допустимых значений.

Еще Управление измерило 16 уровней шума от стационарных источников и транспорта в городе. Нарушений организация не выявила.

Плюс ко всему Роспотребнадзор провел 55 радиологических исследований в 18 местах под открытым небом. Здесь тоже превышений значений не зафиксировано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на сегодняшний день в Северной столице заболеваемость гриппом и другими вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.