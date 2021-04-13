Некоторые очень хамские выражения он удаляет. Как Дрозденко ведёт свой Инстаграм

Instagram-страничка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко давно стала одной из самых значимых площадок для вопросов от жителей региона. Много там и благодарностей от ленинградцев, но и от негатива никуда не денешься.

В эксклюзивном интервью генеральному директору телеканала lentv24 Олегу Черных Александр Дрозденко рассказал, что таких чувствительных подписчиков – меньше 15%, а хамство всегда присутствует.

В интервью он говорит, что эти люди думают, что это должен быть телефон с односторонней коммуникацией. Близкие ему говорят: давай закроем Инстаграм или наймём редактора, который все эти сообщения будет отслеживать и некоторые удалять. Дрозденко отвечает отказом, он сам ведёт и будет вести свой аккаунт в Instagram. Некоторые очень хамские выражения он удаляет. Так он учит людей, хочет до них донести, хотя порой это и невозможно. Но он каждому даёт шанс, даже тем, кто выражался некрасиво.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блокадникам рассказали, как получить дополнительную соцподдержку от Ленобласти.