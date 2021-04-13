Не предвыборные «обещалки», а реальные законы: губернатор Ленобласти о «47 гарантиях» и контроле за мусором

Месяц назад был принят закон – это эксперимент по введению QR-кодов на все мусоровозы и иные машины, перевозящие мусор. Фото: lenobl.ru

Месяц назад был принят закон – это эксперимент по введению QR-кодов на все мусоровозы и иные машины, перевозящие мусор. Фото: lenobl.ru

Выборы прошли полгода назад, а в области уже приняты, одобрены и реализуются 2 законопроекта, предложенных губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом он рассказал в интервью для lentv24.

1 закон, о котором он рассказал – о социальных гарантиях. Это сложный закон, который требует денег, и на 100% в первый год он не будет осуществлён. Уже в этом году многие статьи закона финансируются.

Подобный шаг назрел и в области мусора на территории региона. Был необходим закон, который бы регулировал оборот отходов в области.

Месяц назад был принят закон — это проба по введению QR-кодов на все мусоровозы и другие машины, перевозящие мусор. Теперь номер договора, юрлицо, срок действия договора, какие отходы автомобиль должен перевозить, сообщает губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко озвучил несколько причин неэффективной работы муниципального руководства.