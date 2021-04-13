Александр Дрозденко — руководителям муниципалитетов: Людям просто надо говорить правду

Муниципальный чиновник - это человек, который ежедневно общается с народом, и вообще это самый открытый человек, отмечает Дрозденко. Фото: Balpthoto

Муниципальный чиновник - это человек, который ежедневно общается с народом, и вообще это самый открытый человек, отмечает Дрозденко. Фото: Balpthoto

На вопрос о том, почему у ленинградцев слишком часто складывается впечатление, что правительство региона работает за муниципалов ответил в эксклюзивном интервью для lentv24 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он озвучил несколько причин неэффективной работы муниципального руководства. Во-первых, это то, что на данный момент, правительство Ленобласти и губернатор более открыты, чем большинство муниципальных чиновников, хотя должно быть наоборот.

Дрозденко отвечает на вопрос, кто такой муниципальный чиновник. Это человек, который ежедневно общается с народом, и вообще это самый открытый человек. Однако большинство из них закрываются. Кто-то потому что не может честно ответить на вопрос. Кто-то боится вопросов или попросту не умеет общаться с людьми.

Людям просто надо говорить правду, считает губернатор Ленобласти. Муниципальный чиновник боится говорить. А тому, кто больше открыт, больше доверия, отмечает Дрозденко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко сам ведёт свой Инстаграм и порой сталкивается с откровенным хамством.