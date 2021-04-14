Врач перечислила кишечные симптомы коронавируса

Врач перечислила кишечные симптомы коронавируса
Фото: комитет по здравоохранению

Симптомы желудочно-кишечных заболеваний могут быть признаком COVID-19. Об этом рассказала ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ им. Мечникова Юлия Коковина.

По ее словам, симптомы похожи на те, что возникают при язвенной болезни — ночные боли, часто в виде схваток.

Как сообщил «Доктор Питер», специалист добавила, что также возможны болезненные ощущения после еды или спонтанно. Возможны расстройство стула, изжога, вздутие живота и повышенное газообразование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала симптомы, с которыми нужно сразу обращаться в поликлинику. Врач призвал внимательнее следить за самочувствием и реагировать на тревожные сигналы.

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