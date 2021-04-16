Байден в речи о России перепутал фамилию Путина

Американский президент Джо Байден не смог с первого раза выговорить фамилию коллеги из России Владимира Путина. Это случилось в ходе выступления, посвященного отношениям между США и Россией.

Трансляция речи президента США велась на аккаунте Белого дома на YouTube. Американский политик, говоря о Путине, заговорился и произнес его фамилию как что-то неразборчивое, похожее на «президент Клунин». Байден сразу поправил себя и произнес фамилию правильно со второй попытки.

Однако в этой же речи он оговорился второй раз. Он сказал, что Соединенные Штаты не хотели бы запускать цикл «вакци… эскалации и конфликта с Россией».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден назвал США и Россию великими державами, ответственными за мировую стабильность. По его словам, Америка заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией.