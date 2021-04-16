Барная стойка — 48 млн рублей, реставрация Лавры — 93,5 млн, ремонт дорог — 7 млрд: расходы бюджета Петербурга

Власти Северной столицы выделят из городского бюджета 48,3 миллиона рублей на установку стенда с барной стойкой на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится со 2 по 5 июня.

Информация об этом появилась на портале государственных закупок, заказчиком выступил организатор ПМЭФ фонд Российский конгресс. Стоит отметить, что сумма, которую предполагают выделить на барную стойку в этом году, уступает проекту прошлогодних трат — более 51 млн рублей. Правда, тогда мероприятие пришлось отменить из-за пандемии.

Организация такого масштабного события как ПМЭФ, безусловно, требует крупных трат. Это, однако, не единственная статья бюджетных расходов. Так, в течение года Смольный планирует направить 219 миллионов рублей на организацию шести праздников: Дня Победы 9 мая, Дня славянской письменности и культуры 24 мая, Дня города 27 мая, Дня знаний 1 сентября, а также Новогоднюю елку и, собственно, Новый год. Известно, что, к примеру, на празднование 318-летия города на Неве готовы выделить 5 млн 739 тысяч рублей.

На встречу Нового 2021 года власти Петербурга также не скупились: на украшение города выделили 182 млн рублей, но по итогам празднования удалось сократить траты до 167 млн. При этом еще около 100 млн рублей сэкономили, проведя значительную часть мероприятий онлайн.

Также в текущем году из городской казны направят больше 7 миллиардов рублей на ремонт дорог. Этих средств хватит на то, чтобы привести в порядок около 100 км дорожного покрытия, причем по 10 адресам запланирован капитальный ремонт. Gazeta.SPb, напомним, перечисляла улицы, на которых ведутся работы в данный момент.

По всей стране в 2021 году отмечается 800-летие Александра Невского, и Петербург, естественно, не станет исключением. В рамках знаменательного события городские власти утвердили финансирование реставрации комплекса Александро-Невской лавры — восстановление памятника истории и архитектуры обойдется в 93,5 млн рублей.