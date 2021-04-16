Уличные музыканты: платить или не платить? Четырбок разъяснил свою очередную инициативу

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок прокомментировал информацию о возможном введении налогов для уличных музыкантов.

Как рассказал парламентарий в своем телеграмм-канале «Четырбок», взимать налоги с уличных артистов не собираются. С данным предложением, по словам Четырбока, выступил участник рабочей группы по этому вопросу, представляющий одну из общественных организаций Северной столицы.

Инициативу вынесли на обсуждение, однако она не нашла поддержки, поэтому налогообложение не включили в перечень магистральных направлений законопроекта об уличных музыкантах. Поправки, получившие одобрение, обязывают музыкантов предупреждать о выступлениях через специальный интернет-портал; играть только в разрешенных местах; следить за уровнем шума.

Кроме того, авторы инициативы хотят урегулировать музыкальные инструменты, с которыми разрешается выступать. Возможно, некоторые, как, например, барабанные установки, попадут под запрет.

Напомним, что Четырбок известен своими резонансными законодательными проектами, реализация которых затягивается на долгие месяцы и даже годы. Так, еще в 2019-м депутат вынес на обсуждение инициативу о создании перечня мест, где смогут выражать свой творческий потенциал уличные художники. В январе 2021 года парламентарий призвал комитет по градостроительству и архитектуре скорее «поставить точку» в этом вопросе. На данный момент согласованы адреса, по которым могут размещаться рисунки, но что делать с уже существующими граффити — не до конца решенный вопрос.

В ноябре 2020 года Денис Четырбок предложил продлить продажу алкоголя в Петербурге до 23 часов. Представители депутата объясняли, что это может помочь в борьбе с нелегальной реализацией спиртного по ночам. Gazeta.SPb предположила, что таким образом парламентарий планировал расположить к петербургскому отделению «Единой России» сердца избирателей перед грядущими выборами.

В арсенале единоросса есть и противоречивая инициатива о регуляции деятельности руферов и прогулок по крышам, а также закон о борьбе с «наливайками», из-за которого под угрозой закрытия оказались сотни баров Петербурга. Подводя итог, пока можно только гадать, когда и в каком формате реализуется закон об уличных музыкантах, — если эта стадия будет достигнута.