Исключение для центра: в законе о «наливайках» могут внести изменения для баров в исторических районах Петербурга

Минимальную площадь для питейных заведений в центре Северной столице могут уменьшить до 20 квадратных метров.

Рабочая группа представителей власти, созданная для решения проблемы с резонансным законом о «наливайках» провела во вторник, 25 августа, заседание в Мариинском дворце.

В рамках встречи депутатами обсуждалось возможное понижение требуемой площади необходимой для работы баров с 50 «квадратов» до 20. Речь идет о заведениях общепита в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Известно, что идею поддержали все члены рабочей группы. Об этом сообщил депутат законодательного собрания города на Неве Денис Четырбок.

Отмечается, что инициатива пока находится на стадии обсуждения. Соответствующий проект закона будет составлен уже к сентябрю.

Напомним, что с 1 января 2021 года в Петербурге вступает в силу закон о «наливайках». Согласно ему, питейные заведения больше не смогут реализовывать алкоголь на площадях менее 50 квадратных метров. Закон вызвал бурную реакцию в обществе, так как подобное решение властей сможет закрыть не только неблагополучные точки по продаже алкоголя, но и известные бары, полюбившиеся петербуржцам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получить статус «бара» в законопроекте о «наливайках» заведениям может помочь их местоположение в городе.