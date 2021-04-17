Собаки способны определять COVID-19 с точностью д 96 %

В эксперименте участвовали девять собак, которых учили распознавать специальный реагент. Фото: pixabay

В эксперименте участвовали девять собак, которых учили распознавать специальный реагент. Фото: pixabay

Собаки оказались способны выявлять коронавирус с точностью до 96% по запаху. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета провели эксперимент, участие в котором приняли девять собак. Сначала животных научили распознавать специальный реагент, после чего они тренировались отличать запах мочи здоровых людей от мочи инфицированных COVID-19.

По данным в журнале PLOS One, после трех недель занятий животные смогли отличать анализы заразившихся людей со средней точностью в 96%. Это говорит о том, что моча и слюна ковид-пациентов имеют специфический запах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собаки могут ревновать, если хозяин уделяет внимание «конкуренту». Об этом заявили ученые.