В Ленобласти еще 91 человек подхватил коронавирус

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксирован 91 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 540 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38 882 пациента, число смертельных исходов достигло 1 075.

Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 695 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Северная столица находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 252 человека. Третье место у Подмосковья — 591 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободно больше 21% коек для ковид-пациентов.