В Петербург вернутся дожди и похолодании

Начало рабочей недели выдастся теплее, а вот к среде похолодает.

В Санкт-Петербурге ожидается прохладная рабочая неделя. Об этом рассказали в ФГБУ «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник, 19 апреля, воздух успеет прогреться до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до двух градусов. Во вторник небо затянет облаками, но будет все еще тепло – столбик термометра в светлое время суток остановится на отметке в плюс 13 градусов. Ночью ожидается дождь, который продолжится утром и днем. Похолодание будет в среду – в городе пойдет дождь, а, возможно, и снег. Температура воздуха составит десять градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето. Он спрогнозировал, что в целом в умеренных широтах европейской части России температурный фон будет около и выше нормы.