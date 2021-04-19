Исчезновение в Гималаях, сход лавины в Хибинах и обвал камней в Приэльбрусье: трагедии в горах с участием жителей Петербурга

Даже опыт, осторожность и должная подготовка не всегда могут уберечь от несчастных случаев в экстремальных обстоятельствах. Фото: pixabay

Даже опыт, осторожность и должная подготовка не всегда могут уберечь от несчастных случаев в экстремальных обстоятельствах. Фото: pixabay

В воскресенье, 18 апреля, трое альпинистов, Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев, пропали в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.

Отправившись покорять горную вершину Аннапурна, спортсмены перестали выходить на связь. Она, между тем, является десятой по высоте в мире (8091 метр), а также считается одной из самых трудных для восхождения. На следующее утро, 19 апреля, началась поисково-спасательная операция.

К счастью, она завершилась благополучно, все трое россиян, среди которых один петербуржец, найдены живыми и доставлены в больницу Катманду. Врачи оценивают состояние альпинистов как удовлетворительное, у них диагностировано переохлаждение и высотная болезнь.

Однако не все подобные истории имеют счастливый конец. Так, 22 марта в Хибинах произошла трагедия, в которой погибла 12-летняя петербурженка. Девочка в составе спортивной туристической группы оказалась погребена под внезапно сошедшей лавиной.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, в рамках которого задержали преподавателя Сергея Смирнова, возглавлявшего группу. Сначала его поместили под стражу, но затем изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Родители детей уверены в его невиновности. СК также выдвигал версию о том, что лавина могла сойти по вине школьницы, но факт остается фактом: жизнь ребенка уже не вернуть.

Год назад аналогичное происшествие случилось в Хибинах с 28-летним петербуржцем Дмитрием Царегорцевым. Поднимаясь, группа альпинистов спровоцировала сход лавины — для молодого человека это стало смертельным.

А в октябре прошлого года во время подъема на Эльбрус от туристической группы отбилась жительница Северной столицы, 30-летняя Екатерина Климовская. Она пропала на высоте 4 100 метров, уже спускаясь с Эльбруса к Северному приюту. Прошло уже полгода, но поисково-спасательные работы продолжаются: петербурженку до сих пор не нашли. Возможно, девушка провалилась в ледовую трещину — засыпанные снегом, они оказываются коварной ловушкой для альпинистов.