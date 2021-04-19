В России за сутки выявили 8 589 случаев заражения COVID

В России продолжают обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь выявили у 8 589 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, новых заболевших зафиксировали в 83 регионах. Среди них 1 081 человек (12,6%) не жаловались на клинические симптомы заболевания. С начала эпидемии в России коронавирусом заразились 4 710 690 человек.

Также за минувшие сутки зафиксировано 346 смертей от последствий COVID-19. С начала эпидемии умерло 105 928 человек. Вылечились к сегодняшнему дню 6 818 человек. С начала эпидемии с болезнью справились 4 333 598 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 692 новых инфицированных. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 279 человека. Третье место у Подмосковья — 592 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли 26 человек.