Роскомнадзор требует от Instagram снять ограничения на использование гимна России

Роскомнадзор обратился к руководству компании Facebook Inc, которой принадлежит социальная сеть Instagram снять все ограничения на воспроизведения гимна России в публикациях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соцсеть ввела ограничения на видеоролики пользователей, которые содержат фрагменты российского гимна. В РКН отметили, что ограничения были наложены «под мнимым предлогом нарушения авторских прав. В письме ведомства говорится, что гимн и другие государственные символы не могут относиться к объектам авторских прав.

«Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — заявили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что граждане выражают уважительное отношение к своей стране, используя государственную символику, что относится к любому государству.

В РКН считают, что попытки западных соцсетей заблокировать подобный контент оскорбляет россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до середины мая.