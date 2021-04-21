Роскомнадзор требует от Instagram снять ограничения на использование гимна России

Роскомнадзор требует от Instagram снять ограничения на использование гимна России
В РКН считают, что попытки западных соцсетей заблокировать подобный контент оскорбляет россиян. Фото: pixabay

Роскомнадзор обратился к руководству компании Facebook Inc, которой принадлежит социальная сеть Instagram снять все ограничения на воспроизведения гимна России в публикациях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соцсеть ввела ограничения на видеоролики пользователей, которые содержат фрагменты российского гимна. В РКН отметили, что ограничения были наложены «под мнимым предлогом нарушения авторских прав. В письме ведомства говорится, что гимн и другие государственные символы не могут относиться к объектам авторских прав.

«Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — заявили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что граждане выражают уважительное отношение к своей стране, используя государственную символику, что относится к любому государству.

В РКН считают, что попытки западных соцсетей заблокировать подобный контент оскорбляет россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до середины мая.

Instagram гимн россии Роскомнадзор соцсеть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роскомнадзор требует от Instagram снять ограничения на использование гимна России
В Госдуме назвали возможные темы послания Путина к Федеральному собранию
Гинцбург назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V» россиян
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
В Ленинградском зоопарке поднимут цены на билеты с 1 мая
Крупный пожар в промзоне на Волхонском шоссе локализовали
В Пулково в среду задержали два рейса
За неделю британский штамм COVID обнаружили еще в пяти странах