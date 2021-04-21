Джонни Депп по-русски обратился к зрителям

Американский актер Джонни Депп записал видеообращение к россиянам. Так он решил пригласить их на новое кино. Exponenta Film опубликовала это 21 апреля в YouTube.

Депп поприветствовал фанатов на русском языке. Он надеется, что фильм «Великий» понравится русской аудитории. В нём он сыграл военного фотографа. В конце Депп опять по-русски поблагодарил поклонников.

«Великий» выйдет в прокат в России 22 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Данила Козловский назвал фильм «Чернобыль» историей про самопожертвование. Данила Козловский впервые выступил в роли режиссера исторической кинематографической драмы “Чернобыль”. Фильм повествует о троих ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС — о водолазе, пожарном и инженере. По мнению Козловского, ему интересен простой человек в эпицентре катастрофы.