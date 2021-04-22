COVID-паспорта и смертельная вакцина: коронавирус в России и мире

В мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка из-за новой коронавирусной инфекции. В странах продолжается вакцинация населения. Она не всегда проходит успешно, есть и трагические случаи.

В мире инфекцию подхватили уже более 143 млн человек. Как отметил накануне президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, коронавирусная пандемия еще не побеждена. Глава государства заявил, что власти должны «держать все рубежи под контролем».

Президент также призвал население пройти вакцинацию.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, к ноябрю привито должно быть порядка 70% россиян.

Власти неоднократно отмечали, что вакцинация населения позволит избежать новой волны коронавируса или сделает ее менее масштабной.

«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — заметил ранее глава Сбербанка Герман Греф, который добавил, что новая волна будет значительно слабее предыдущей.

Российскую вакцину «Спутник V», которая стала первым подобным препаратом в мире, используют и в других странах. Все чаще о вакцине говорят члены южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро», которые призывают власти страны закупить российский препарат.

Не во всех странах вакцинация проходит гладко. Так, институт глобальных проблем в Великобритании выяснил, что от вакцины Pfizer скончалось больше людей, чем от AstraZeneca. Препарат, сообщили ученые, вызывает тромбоз.

Предполагается, что после вакцинации в мире могут быть открыты границы. Не исключается, что путешествовать люди смогут, получив специальные паспорта. Отметим, что большинство россиян высказалось против введения COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку. По данным опроса сервиса SuperJob.ru, только около 13% респондентов считают такую идею удачной.

Ученые, между тем, продолжают выяснять, какое влияние коронавирус оказывает на человека. Специалисты из Великобритании и Швейцарии считают, что из-за COVID-19 происходит поражение человеческого мозга. Вирус способен спровоцировать воспалительные реакции. Они-то и могут стать причиной неврологических симптомов у некоторых пациентов.