На внутреннем кольце КАД приостановлено движение после смертельного ДТП с большегрузами

На внутреннем кольце КАД приостановлено движение после смертельного ДТП с большегрузами
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД в Петербурге произошло смертельное ДТП. По факту аварии проводится проверка.

Трагедия случилась в четверг, 22 апреля, около 18.37 . Дорогу не смогли поделить два большегруза и автомобиль ВАЗ. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, от полученных травм на месте скончались два человека: водитель и пассажир ВАЗа.

К настоящему времени, возгорание локализовано. Движение на участке происшествия временно приостановлено, объезд через город.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели оперативно прибыли к месту пожара на КАД. Огонь охватил столкнувшиеся грузовые автомобили.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверка смертельное ДТП


 

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