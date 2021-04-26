Смертельное избиение, убийство в табачной лавке и выстрел в лицо студента: криминальные инциденты с охранниками Петербурга

Охранники не являются сотрудниками правоохранительных органов, но их задача — обеспечивать и поддерживать порядок и безопасность в общественных местах или на частной территории. Тем не менее, иногда они сами становятся участниками, и даже виновниками криминальных инцидентов.

Утром 24 апреля 63-летний охранник офисного центра на проспекте Чернышевского распивал спиртные напитки со своим коллегой. В ходе посиделки между мужчинам произошла некая конфликтная ситуация, результатом которой стала драка. Травмы получили оба участника стычки, но для одного из них побои стали смертельными. Предполагаемого убийцу задержали и уже доставили в СИЗО. Как подозреваемый комментирует произошедшее, не уточняется.

В некоторых случаях, однако, криминальная развязка является следствием трагической случайности. Так, ранним утром 20 апреля на двое молодых людей решили ограбить круглосуточную табачную лавку на проспекте Энгельса. Злоумышленники ворвались в магазин со строительным инструментом, которым начали крушить витрины, складывая товары в мешок.

Шокированная сотрудница лавки успела нажать на тревожную кнопку, и к месту происшествия спустя пару минут прибыли ЧОПовцы. Они пытались мирно задержать хулиганов, но те стали оказывать вооруженное сопротивление, достав ножи. Тогда охранникам в ответ пришлось вытащить пистолеты. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот — гражданин Азербайджана скончался в больнице. Второй преступник успел скрыться, его разыскивают. Так или иначе, стражу порядка придется отвечать за содеянное перед судом.

Все еще далек от завершения процесс над охранником, расстрелявшим студента на Невском проспекте. Инцидент произошел в июне прошлого года. Молодой человек повздорил с охранником организации, которая якобы делала медицинские книжки, но на самом деле обманывала петербуржцев на деньги. Возмущенный клиент потребовал вернуть средства, но, по версии следствия, получил пулю в голову. 24-летний учащийся СПбГУ неделю боролся за жизнь в больнице, однако в итоге скончался.

Охранник находится под стражей, в начале апреля появились новые подробности в расследовании. Оказывается, пистолет мужчина мог получить от оперуполномоченного уголовного розыска. Теперь правоохранителя подозревают в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.