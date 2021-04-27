В Петербурге судебные приставы взыскивают штрафы за выгул собак без намордника и поводка

Судебные приставы Калининского района Северной столицу взыскали одну тысячу рублей штрафа с петербуржца, собака которого выгуливалась в сквере без намордника и поводка.

Петербуржцам предусмотрены штрафы за выгул собак, которые имеют в холке более 40 см. без намордника и поводка. Протоколы правонарушениях составляются районной администрации. Нарушителям должен заплатить в течение в 60 дней, если платежа нет, то штрафы передаются в службу судебных приставов. Затем идёт принуждение заплатить за штраф.

Всего с жителей Калининского района в 2021 году взыскано 16 тысяч рублей. Один штраф обошелся в 4 тысячи рублей. Мужчину оштрафовали за натравливание своей собаки на прохожего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге назначил штраф за пропаганду наркотиков через телеграм-канал.