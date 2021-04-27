Мигрант напал с молотком на прораба, а потерявший деньги на ставках петербуржец с ножом пытался вернуть проигрыш: разбой

Петербург сложно назвать безопасным городом. К примеру, шанс стать жертвой разбойника в темной подворотне или даже на широкой улице все еще вполне реален.

Разбойные нападения бывают как стихийными, когда, например, отчаявшийся человек хочет вернуть проигранные деньги, так и спланированными, когда злоумышленник вычисляет жертву и действует с «холодной» головой. Так, в понедельник, 26 апреля, неизвестный с молотком напал на 56-летнего прораба, который нес в сумке 280 тысяч рублей.

Угрожая расправой, преступник отобрал у жертвы деньги и скрылся с места происшествия. К счастью, его задержали по горячим следам: злодей оказался 30-летним выходцем одного из среднеазиатских государств. Потратить или спрятать деньги он не успел — похищенное вернули владельцу.

Есть и другой пример, произошедший не так давно. Вроде бы, каждому ясно, что букмекерские конторы — не самый надежный и эффективный способ заработка, но все еще встречаются люди, внезапно разочаровавшиеся в таком способе быстро приумножить свой капитал. Под утро 19 апреля неизвестный с ножом ворвался в офис компании «Фон Бет» на Карачаевской улице.

Мужчина угрожал кассиру и требовал вернуть свой проигрыш — 60 тысяч рублей. Привести угрозу в исполнение он, однако, не успел — прибывшие по вызову полицейские скрутили дебошира. Против него завели уголовное дело о разбое.

Часто хладнокровные разбойники выбирают своими жертвами тех, кто слабее — женщин или подростков. Так в начале апреля на улице Добровольцев в Красносельском районе Петербурга двое мужчине напали на юношей 19 и 15 лет. Угрожая ножом, преступники отобрали у одного из них смартфон, а второго заставили сдать свой телефон в ломбард и забрали вырученные за девайс 3 тысячи рублей.

Спустя несколько часов предполагаемых нападавших задержали: ими оказались двое безработных мужчин 43 и 38 лет. Теперь за свой поступок петербуржцам придется ответить по закону.