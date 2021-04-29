Третья волна и принудительная вакцинация – последнее о коронавирусе в России и мире

Москва поспорила с Bloomberg о начале третьей волны пандемии в стране, а ученые со всего мира продолжают изучать COVID-19, — Gazeta.SPb рассказывает последние новости о коронавирусе в России и мире.

Так, накануне, агентство Bloomberg удивило сообщениями о том, что в России началась третья волна пандемии коронавируса. Новости уже прокомментировали и в Кремле, и в оперативном штабе.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нет никакой «неофициальной статистики» российского правительства по коронавирусу.

Данные не подтвердили и в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечалось: в стране фиксируют рост новых случаев инфицирования COVID-19, но он идет плавно. Специалисты также подчеркнули, что говорить о начале третьей волны в России «абсолютно неверно». Соблюдение противоэпидемических мер и вакцинация помогут сохранить уровень новых пациентов на низком уровне.

При том врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о том, что прививать россиян от коронавируса нужно в принудительном порядке. Иначе, добавил он, страна не сможет избежать «коронавирусного» шторма.

К слову, обладатели антител к коронавирусу, получившие иммунитет после перенесенного заболевания или вакцинации, должны проверить уровень антител примерно через полгода. Об этом сообщил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Существует, впрочем, категория людей, которой грозит повторное заражение коронавирусом даже при высоком уровне антител. У некоторых протективные антитела достаточно слабые, чтобы нейтрализовать вирус. Если титр протективных антител будет недостаточным, то человек может вновь заразиться, даже если уже переболел или вакцинировался.

Ученые также продолжают изучать причины последствий коронавируса. Так, специалисты выяснили, почему у зараженных пропадает вкус. Исследователи из США пришли к выводу о том, что рецепторные клетки второго типа, расположенные в веретенообразных сосочках и грибовидных сосочках языка, содержат фермент ACE2 — точку входа для вируса. Через него и поражаются рецепторы.