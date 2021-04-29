Водителей предупредили о новых ограничениях движения с 1 по 5 мая в Петербурге

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях и закрытиях дорожного движения с 1 по 5 мая. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, с 1 по 3 мая движение будет ограничено на пересечении улицы Профессора Попова и улицы Даля. С 8 по 10 мая — на пересечении Песочной набережной и улицы Даля.

С 1 мая по 29 июня в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта по Красногвардейскому переулку от набережной Чёрной речки до Кантемировской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что же скоро завершится производство работ по прокладке инженерных сетей — движение по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка вернётся в штатный режим. Наконец, также с 17 апреля на Железнодорожном проспекте на участке от улицы Седова до Бабушкина вновь разрешат проезд.