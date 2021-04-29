В Петербурге выдадут квартиры пострадавшим при тушении «Невской мануфактуры» пожарным

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев навестили пожарных Бориса Старковского и Антона Соколова, пострадавших в борьбе с огнем на фабрике «Невская мануфактура», чтобы вручить им документы на квартиры в знак благодарности за проявленный героизм.

Сейчас спасатели находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова МЧС России. Состояние Старковского и Соколова по-прежнему оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Напомним, что они получили ожоги 40% и 50% тела. Долгое время пожарные находились в критическом состоянии и нуждались в операциях. Одному из спасателей даже пришлось срочно искать донора крови редкой группы — четвертой отрицательной. К счастью, все прошло успешно, и борьба за жизнь пожарных продолжается.

Помимо документов на квартиры, Указом Президента Российской Федерации Борис Старковский и Антон Соколов награждены Орденами Мужества.

«Ребята с риском для жизни выполнили свой долг, проявив при этом исключительное мужество, за это они были удостоены высоких наград», — заявил Евгений Зиничев. Александр Беглов также добавил, что они помогли выйти из пожара десяткам людей.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля. Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров и перекинулось на соседние здания. Весь район заволокло черным дымом, его было видно из разных уголков города. Жильцов близлежащих домов пришлось эвакуировать, а тушение огня длилось пять дней.

В борьбе с пожаром отдал жизнь 31-летний командир 64-й пожарной части Илья Белецкий. Его буквально окатило огненной волной — спасатель скончался на месте. Старковский и Соколов в этот момент были с ним, но в отдалении, что и спасло им жизнь. 15 апреля с молодым человеком простились на Серафимовском кладбище. Там же погребены сотрудники МЧС, погибшие при пожаре в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года. Именно с этой трагедией, жертвами которой стали 16 человек, включая 9 пожарных, сравнивают масштаб полыхавшей «Невской мануфактуры».

Причины пожара пока не установлены. Правоохранители подозревают, что дело в несоблюдении противопожарных требований, которые владельцы предприятия игнорировали на протяжении многих лет. Вчера «Невскую мануфактуру» оштрафовали на 80 тысяч рублей за неисполнение предписаний МЧС.

Отдавать территорию исторического здания под застройку, несмотря на существенное разрушение, не будут: Беглов и КГИОП призвали отреставрировать объект культурного наследия. Один из акционеров фабрики уже заявил, что готов полностью профинансировать проект.