На Ленинском образовался затор на несколько часов из-за аварии

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сотрудники ДПС до сих пор не приехали на место происшествия.

На Ленинском проспекте сегодня, 29 апреля, произошла авария, которая стала причиной затора. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у дома номер 87к1. Там столкнулись несколько легковых автомобилей, в результате чего образовался затор. Автомобилистам приходится объезжать машины, которые сильно мешают проезду. Сотрудники ДПС все еще не приехали на место инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе автобус с детьми попал в ДТП.