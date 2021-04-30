В Петербурге начали принимать заявки на путевки в городские лагеря

В Северной столице начался прием заявок на путевки в городские лагеря. Летом в городе будут работать 125 детских лагерей на базе школ.

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ответ на запрос депутата Бориса Вишневского. Городские власти планируют выдать детям более 22 тысяч путевок в лагеря на базах школ в 18-ти районах Петербурга.

Одна смена будет длиться 21 рабочий день. Заявки от родителей начали принимать в школах, в которых лагеря будут организованы. Льготникам путевки выдают бесплатно.

Кроме того, Смольный на предстоящее лето запланировал 110 тысяч путевок в детские лагеря с частичной или полной компенсации стоимости за счет бюджета Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские детские сады будут работать в дежурном режиме на майских праздниках.