Петербургские детские сады будут работать в дежурном режиме на майских праздниках

Это значит, что откроют те учреждения, в которых есть острая нужда.

В Роспотребнадзоре заявили, что петербургские детские сады будут работать в дежурном режиме и без формирование дежурных групп во время длинных майских праздников. Речь идет о периоде с 4 по 7 мая, о чем пишет «Фонтанка».

Это значит, что детские сады будут работать в зависимости от потребности. В комитете по образованию, пишет РБК, добавили, что некоторые родители, несмотря на выходные, остро нуждаются в детских садах. Именно поэтому закрывать их совсем неправильно.

Напоминаем, что в России, по решению президента Владимира Путина, были объявлены нерабочие дни с 1 по 10 мая. Это сделано, чтобы предотвратить распространение коронавиурса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детские лагеря в Ленобласти смогут заполнить на 75%.