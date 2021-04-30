Билборд с певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Артистка стала участницей акции, которую реализовывает сервис Spotify.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился билборд с изображением певицы Монеточки. Фотографией артистка поделилась на странице в Instagram.

Она отметила, что никогда бы не подумала, что с ней произойдет нечто подобное. Билборд появился в рамках акции, которую реализовывает сервис Spotify. Монеточка выразила надежду, что станет примером для других девушек, которые хотят реализовать себя в музыке.

Она отметила, что на данный момент всего 20% музыкантов – это женщины, и хотелось бы «сделать женские голоса громче». Благодаря проекту удастся помочь исполнительницам продвинуться.

Напоминаем, что Spotify также создает тематические плейлисты, в которые попадают песни русскоязычных артисток. Среди них Земфира, Максим, Тося Чайкина, Ева Польна, Tatarka, Гречка, Алёна Швец, Ёлка, Манижа и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Монеточка вышла замуж за своего продюсера.