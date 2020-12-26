Певица Монеточка вышла замуж за своего продюсера

За два часа фото собрало более 38 тысяч "лайков". Фото: Instagram @monetochkaliska

За два часа фото собрало более 38 тысяч "лайков". Фото: Instagram @monetochkaliska

В субботу, 26 декабря, известная музыкальная исполнительница Монеточка (настоящее имя певицы — Елизавета Гырдымова) рассказала, что вышла замуж за своего продюсера, Виктора Исаева.

Артистка разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлены руки молодоженов с обручальными кольцами, на которых можно заметить гравировку: «Love blind» (в переводе с английского — «любовь слепа»). Публикацию певица сопроводила лаконичной подписью. «Сегодня я вышла замуж», — сказала Монеточка.

О романе Елизаветы и её продюсера стало известно недавно, однако пара длительное время состоит в отношениях. Подписчики Монеточки радостно восприняли эту новость и активно поздравляют влюбленных в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за продюсера и фигуриста Илью Авербуха.