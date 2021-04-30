Ленобласть стала одним из российских регионов с самой низкой безработицей

Уровень безработицы в области составил 0,87%.

Ленинградская область попала в топ российских регионов с самой низкой безработицей. Известно, что уровень безработицы составил 0,87% на 30 апреля 2021 год. Всего в регионе проживает 9,3 тысячи человек, которые находятся в поиске заработка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

С начала 2021 года Биржа труда помогла найти работу 5,9 тысячам безработных. Всего было выдано около 50 тысяч направлений. Известно, что в базе вакансий есть самые разные предложения: требуются не только рабочие, но в том числе инженеры и служащие.

Также власти стараются поддерживать предпринимателей, благодаря которым появляются новые рабочие места. Среди таких предприятий – кофейни, фермерские хозяйства и юридические компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что минимальная зарплата в Петербурге в 2021 году будет выше 19 тысяч рублей.