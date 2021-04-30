Ленобласть стала одним из российских регионов с самой низкой безработицей

Ленобласть стала одним из российских регионов с самой низкой безработицей
Власти стараются помогать безработным с поиском заработка. Фото: pixabay

Уровень безработицы в области составил 0,87%.

Ленинградская область попала в топ российских регионов с самой низкой безработицей. Известно, что уровень безработицы составил 0,87% на 30 апреля 2021 год. Всего в регионе проживает 9,3 тысячи человек, которые находятся в поиске заработка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

С начала 2021 года Биржа труда помогла найти работу 5,9 тысячам безработных. Всего было выдано около 50 тысяч направлений. Известно, что в базе вакансий есть самые разные предложения: требуются не только рабочие, но в том числе инженеры и служащие.

Также власти стараются поддерживать предпринимателей, благодаря которым появляются новые рабочие места. Среди таких предприятий – кофейни, фермерские хозяйства и юридические компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что минимальная зарплата в Петербурге в 2021 году будет выше 19 тысяч рублей.

безработица ленинградская область новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный поддержит более 460 тысяч петербургских ветеранов труда
Греция продлила ограничения на въезд для россиян
Лера Кудрявцева видела, как страдала Бузова из-за Манукяна
ДТП с автобусом и легковушкой заблокировало заезд на 2-ю Советскую
Ленобласть стала одним из российских регионов с самой низкой безработицей
Иномарка протаранила припаркованный автомобиль на Софьи Ковалевской
В Кремле надеются остановить падение доходов россиян в 2021 году
«Непревзойденный и уникальный»: Басков поздравил Киркорова с днем ...