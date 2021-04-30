После смертельного ДТП на Ставрополье возбуждено уголовное дело

В результате аварии погибли пять детей. Фото: Pixabay

В результате аварии погибли пять детей. Фото: Pixabay

После смертельного ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, возбуждено уголовное дело. В результате аварии погибли пять детей.

СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Напомним, ДТП с участием грузовика «Камаз» и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе Астрахань — Ставрополь.

В момент аварии в микроавтобусе находились 18 детей. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

В результате аварии погибли пять детей, еще 12 человек получили травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автобус и легковой автомобиль устроили ДТП при повороте на 2-ю Советскую улицу. Транспортные средства поворачивали с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу. На опубликованных кадрах видно, что легковушка оказалась в слепой зоне у автобуса, в результате чего произошло столкновение.