В Швеции рассказали о шести тысячах зараженных коронавиурсом после вакцинации

Эксперты отмечают, что вакцинация не дает стопроцентных гарантий и нужно все равно беречь себя.

В Швеции зафиксировали около шести тысяч случаев заражения коронавирусом уже после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС. Известно, что в стране прививку сделали 700 тысяч человек.

Большая часть граждан, которые все-таки заболели, успели сделать только один укол. Тех, кто полностью завершил курс вакцинации, оказалось не так уж много – 1,6 тысяч человек. Также говорится о 20 гражданах, которые угодили в реанимацию и о 187 летальных случаях.

«Ни одна вакцина не исключает возможности заболеть. Однако число серьезных случаев невелико с учетом масштабов распространения инфекции и числа вакцинированных»,

— прокомментировал ситуацию главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель.

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