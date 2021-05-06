Микроавтобус и легковушка не смогли разъехаться на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка

Вечером 6 мая на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, участники ДТП перекрыли почти все полосы дорожного движения по Лиговскому проспекту в сторону центра города.

На пересечении Лиговского и Транспортного столкнулись каршеринговый «Смарт» и микроавтобусу «Мерседес», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах видно, что сильнее всего оказался поврежден легковой автомобиль. Столкнувшиеся транспортные средства заняли большую часть дороги.