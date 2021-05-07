В Кронштадте перед 9 мая закрасили патриотическое граффити

В Кронштадте перед 9 мая закрасили патриотическое граффити
Граффити закрасили. Фото: скриншот "Подслушано в Кронштадте" "ВКонтакте"

Перед 9 мая в Кронштадте закрасили патриотическое граффити на Красной улице. Тревогу забили местные жители в соцсетях.

На Красной улице закрасили граффити «Наша Победа», на котором было изображено, как три моряка общаются с маленькой девочкой. Теперь стрит-арт закрашен коммунальными службами черной краской.

«Неужели мы стали настолько опускаться и не уважать историю и творчество, труд других людей? Честно, я не понимаю, как рука людей поднялась закрасить данное граффити», — написал автор поста в группе ВКонтакте «Подслушано в Кронштадте».

В комментариях многие пользователи согласились с высказыванием автора записи. Также высказалась глава МО «Кронштадт» Наталия Чашина. Она объяснила этот поступок тем, что граффити находилось в плохом состоянии, и его решили заменить на баннеры, посвященные 80-летию Таллинского прорыва.

Граффити решили заменить на баннеры, посвященные 80-летию Таллинского прорыва. Фото: скриншот «Подслушано в Кронштадте» «ВКонтакте»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Союз писателей Петербурга обратился к Беглову с просьбой сохранить граффити с Хармсом.

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