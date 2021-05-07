От 20 до 100% увеличилась стоимость билетов в музеи Петербурга в 2021 году

Цены на билет остались прежними в ГМЗ "Петергоф", в Царском Селе и в филиалах Русского музея. Фото: Baltphoto

Цены на билет остались прежними в ГМЗ "Петергоф", в Царском Селе и в филиалах Русского музея. Фото: Baltphoto

В Петербурге повысились цены на входные билеты в музеи. Разница составила от 20 до 100% стоимости билета.

У Центрального музея связи имени А. С. Попова билет для взрослых стоит 300 рублей (раньше 250 рублей), а для школьников и студентов 200 рублей (вместо 100 рублей), сообщает Petersburg2 Впервые за пять лет подорожала Кунсткамера. Скоро входной билет будет стоить 400 рублей (сейчас 300). Льготные билеты не изменятся.

С 1 мая билет в Ленинградский зоопарк стоит 600 рублей (раньше 500) Цены на корм животных растёт. Их нужно чем-то кормить. В Ботаническом саду вход в парк-дендрарий для взрослых 250 рублей (раньше 150), а для детей 100 (раньше 50). Билет в оранжерею 500 (раньше 400), для детей 350 (раньше 250).

Экскурсия в Летнем дворец Петра I для взрослых стоит 700 рублей (раньше 500). Для школьников и студентов 350 рублей (раньше 250 рублей). Цены на билет остались прежними в ГМЗ «Петергоф», в Царском Селе и в филиалах Русского музея.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сохранят единственный в России частный музей граммофонов.