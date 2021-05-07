В «Саду дружбы» в центре Петербурга зацвела сакура

В Петербурге в «Саду дружбы» на Литейном проспекте зацвела сакура. Красивейшими фотографиями петербуржцы делятся в Инстаграме. Цветки сакуры стали уже очень крупными и ярко-розовыми. В 20202 году сакура начала цвести в Северной столице в конце марта.

«Сад дружбы» 18 лет назад года в честь празднования 300-летия Петербурга. Этот сад — уменьшенная копия шанхайского сада Юй Юань. Камни тоже привели из Китая. Площадь «Сада дружбы» равна 2 тысячам «квадратам». В саду также растут сосны и яблони. Деревья не подстригаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от 20 до 100% увеличилась стоимость билетов в музеи Петербурга в 2021 году. С 1 мая билет в Ленинградский зоопарк стоит 600 рублей (раньше 500) Цены на корм животных растёт. Их нужно чем-то кормить. В Ботаническом саду вход в парк-дендрарий для взрослых 250 рублей (раньше 150), а для детей 100 (раньше 50).