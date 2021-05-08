Вышедший из берегов ручей затопил дворы в Тосно

Продолжительные дожди стали причиной потопа в Тосно. Там вышел из берегов Попов ручей, который затопил несколько домов.

На подтопления пожаловались местные жители в группе «Тосно» в социальной сети «ВКонтакте». Они поделились видеозаписью, на которой зафиксировано, что водой затоплена дорога и придомовая территория.

«Мы в западне! В магазин не сходить, мусор не вынести», — написал автор записи.

Пользователи также отметили, что окруженным водой оказался дом 25 по Московскому шоссе.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 мая местами по территории Ленобласти прошли сильные дожди и мокрый снег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +14 градусов. Ночью на территории региона пройдет кратковременный дождь, в днем будет без осадков.