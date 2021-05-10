Избитая в кафе первоклашка, женщина с ребенком в заложниках, погибшие в пожаре подростки и падение под поезд: как прошли майские каникулы в Петербурге

Удлинённые майские праздники в этом году превратились не только в выходные для работающих граждан, но и в десятидневные каникулы для детей. Возможно, приближение лета, а возможно, внезапный отдых перед экзаменами стали причинами роста количества происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, в минувшие выходные в точке общепита на Дальневосточном проспекте обнаружили семилетнюю девочку. Дошкольница появилась в кафе около десяти часов вечера 8 мая вместе со старшом братом. Позже, однако, мальчик отправился гулять с друзьями, оставив девочку совсем одну. Малышка, долгое время сидящая в одиночестве, привлекла внимание сотрудников заведения. Они попытались выведать у ребенка имя и адрес, чтобы отправить девочку домой, но она не смогла вспомнить ничего, кроме собственного имени, но добавила, что может показать дорогу до дома.

Дошкольница также рассказала, что её родители злоупотребляют спиртным. Работники заведения решили обратиться к медикам — девочку увезли в городскую больницу имени Раухфуса. Осмотрев пациентку, врачи заметили на её теле множественные гематомы — похоже, малышку били по спине, лицу, рукам и ногам. Было принято решение оставить пострадавшую в медучреждении, а о травмах сообщить в правоохранительные органы. Теперь прокуратура разыскивает её родителей для выяснения обстоятельств случившегося.

В тот же день, 8 мая, на Пискаревском проспекте женщина с маленьким ребенком стали заложниками грабителя. Мужчина ворвался в магазин, украл бутылку водки и скрылся — в погоню за ним отправились правоохранители, которые преследовали преступника до Антоновской улицы.

Злоумышленник, однако, не желал так просто сдаваться, он потребовал полицейских отпустить его, взяв в заложники случайных прохожих, которыми оказались петербурженка и её маленький ребенок. Он угрожал жертвам металлической заточкой. Стражи порядка сделали вид, что пошли ему навстречу, дождались, пока мужчина отпустил заложников, и все же поймали его. Оказалось, что у вора богатое криминальное прошлое. Теперь ему предстоит ответить перед законом еще по трем статьям УК РФ.

Кроме того, правоохранители и сотрудники МЧС отмечают, что в последнее время дети и подростки все чаще становятся жертвами пожаров. 4 мая в Ленобласти в огне погибли двое подростков, 14 и 15 лет. Следователи заинтересовались не только конкретно этим инцидентом, но и намерены проанализировать, чем вызван рост подобных происшествий и как их можно предотвратить.

Не только роковые случайности и насилие со стороны взрослых приводят к печальным случаям, иногда безответственность и неосмотрительность самих детей может стать причиной трагедии, как это произошло 3 мая на железнодорожном перегоне «Колпино — Саблино». 15-летний мальчик попал под поезд — подросток, к счастью, остался жив, но ему потребовалась госпитализация. В обстоятельствах ЧП также разбираются правоохранители.