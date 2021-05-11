75 инициатив проекта «Твой бюджет – 2021» в Петербурге направили на экспертизу

Инициативы проекта «Твой бюджет — 2021», касающиеся благоустройства и озеленения, развития образования и спорта, экологии и защиты бездомных животных, направлены на экспертизу. Всего комиссия рассмотрит 75 предложений петербуржцев.
Они будут касаться улучшения шести районов города на Неве, сообщает пресс-служба Смольного.
На Васильевском острове предложили возродить зелёные зоны Большого проспекта. В Колпино могут появиться экоостановки, туда будут приезжать спецавто для сбора мусора. Также отметили инициативу установки обогреваемых домиков для бездомных кошек.
Результаты экспертизы будут известны к началу лета, а потом откроют общегородское голосование.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обсудили вопросы регулирования работы сервисов аренды самокатов. На совещании решили понизить скорость езды на самокатах до 15 км/ч.