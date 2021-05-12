Первое заседание после «майских каникул»: депутаты собрались в Мариинском дворце

Петербургское Законодательное Собрание вышло с «майских каникул». Парламентарии проводят первое в мае заседание.

В среду, 12 мая, перед депутатами с ежегодным отчетом о работе правительства выступит губернатор Александр Беглов.

Парламентарии также планируют обсудить несколько вопросов. Среди них – постановление о поддержке федерального законопроекта, который внесет изменения в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Законопроект предлагает понизить тариф страхового взноса для российских организаций, работающих в сфере информационных технологий.

Авторами инициативы стали депутаты Володин, Неверов, Исаев, а также сенаторы Матвиенко, Турчак и Святенко.

В повестке ЗакСа – четыре законопроекта. Ожидается, что в окончательном чтении будет принят проект закона, предусматривающий гарантии судьям Уставного суда, которые прекратят исполнение своих полномочий. Изменения в законодательство потребовались в связи с упразднением Уставного суда в городе. Это стало необходимым после принятия поправок к российской Конституции. Специалисты поясняли: в Петербурге, как и других субъектах, уже сформирована нормативно-правовая база, в специальных структурах она более не нуждается.

Еще несколько законопроектов будут рассмотрены в первом чтении. Речь идет, в том числе об изменениях в законы по части расчета величины прожиточного минимума – изменилась методология.

Изменения предлагается внести в закон «О выборах депутатом ЗакСа» — документ приведут в соответствии с федеральным законодательством.

Парламентарии также обсудят вопрос о проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb писала о предложении петербургских депутатов ограничить число домашних животных в квартирах.