Смерть беременной после вакцины и опасные симптомы: COVID-19 в России и мире

Страны отказываются от использования вакцины AstraZeneca, после введения которой гибнут пациенты, а индийский штамм новой коронавирусной инфекции оказался гораздо опаснее, чем предполагали ранее специалисты.

Страна за страной принимает решение приостановить использование вакцины Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca. Бразилия пока перестает вакцинировать этим препаратом беременных женщин. Решение было принято после того, как одна из пациенток скончалась.

Вскоре после укола умерла 35-летняя женщина, находившаяся на 23 неделе беременности.

Словакия и вовсе отказывается от препарата. Те, кто привился первым компонентом, может завершить вакцинацию. Решение о запрете было принято после того, как умерла 47-летней женщины.

Ранее норвежские эксперты также рекомендовали властям отказаться от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Отметим, что специалисты не уверены до конца, насколько различные препараты для вакцинации будут эффективны против индийского штамма коронавируса. Степень опасности трижды мутировавшего штамма уже повысила Всемирная организация здравоохранения. Решение объяснили, в том числе и тем, что штамм – один из самых устойчивых к вакцинации.

Российские авиакомпании, между тем, думают о том, чтобы ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров. Рассматривают начисление от 500 до 5 тыс. рублей для туристов.

Некоторым путешественникам станет проще ездить в Турцию. Власти страны с 15 мая хотят отменить требование о ПЦР-тестах на COVID-19 для туристов из 16 стран. России в этом списке пока нет.

Ученые продолжают устанавливать опасные симптомы COVID-19, которые повышают риск смерти. Так, специалисты установили, любые неврологические симптомы коронавируса увеличивают риск смерти в шесть раз.