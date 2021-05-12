В апреле в Петербурге выявили почти 400 тысяч нарушений ПДД

В апреле в Петербурге камеры видеонаблюдения выявили более 390 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Чаще всего автомобилисты нарушали скоростной режим — более 380 тыс. раз (97% от всех нарушений). Следом по частоте нарушений идут требования остановки/стоянки (5 тыс.) и движение грузовиков далее второй полосы (3 тыс.).

Как сообщили в Комитете информации и связи города, начала года зафиксировали уже более миллиона нарушений ПДД.

На сегодняшний день в городе работает более 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, фиксирующих дорожные нарушения. Планируется установить еще 240 новых камер более чем по 170 аварийно-опасным адресам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сумма штрафа за нарушение ПДД на железнодорожном переезде выросла в пять раз.