Сумма штрафа за нарушение ПДД на железнодорожном переезде выросла в пять раз

Штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде вырастают с мая. Фото: Рixabау

Штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде вырастают с мая. Фото: Рixabау

Штрафы за нарушения Правил дорожного движения на железнодорожном переезде увеличился в пять раз. Раньше водителей ждал штраф в размере 1 тыс. рублей, теперь сумма выросла до 5 тыс. рублей.

Штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде вырастают с мая. Изменения внесли в российский КоАП. Соответствующий закон появился на официальном портале правовой информации.

Ранее переезд путей в неположенном месте, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, на красный сигнал, остановка или стоянка на переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд наказывался штрафом в размере 1 тыс. рублей. Теперь за те же действия автомобилистов будут штрафовать на 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ о взимании штрафа до 50 тыс. рублей за неупоминание статуса иноагента.