Сумма штрафа за нарушение ПДД на железнодорожном переезде выросла в пять раз

С начала года на железнодорожных переездах ОЖД произошло три ДТП. Фото: Рixabу
Штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде вырастают с мая. Фото: Рixabау

Штрафы за нарушения Правил дорожного движения на железнодорожном переезде увеличился в пять раз. Раньше водителей ждал штраф в размере 1 тыс. рублей, теперь сумма выросла до 5 тыс. рублей.

Штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде вырастают с мая. Изменения внесли в российский КоАП. Соответствующий закон появился на официальном портале правовой информации.

Ранее переезд путей в неположенном месте, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, на красный сигнал, остановка или стоянка на переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд наказывался штрафом в размере 1 тыс. рублей. Теперь за те же действия автомобилистов будут штрафовать на 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ о взимании штрафа до 50 тыс. рублей за неупоминание статуса иноагента.

железнодорожный переезд нарушение пдд штраф гибдд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сумма штрафа за нарушение ПДД на железнодорожном переезде выросла в пять раз
ДТП на Индустриальном: в одной из машин находилась женщина и двое маленьких детей
В Петербурге подготовили программу к старту туристического сезона
Новая схема мошенников связана с отключением России от SWIFT
В Ленобласти на субботниках вручат не только грабли и совки
Семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей
Фигуристка Александра Трусова ушла из Академии Евгения Плющенко
Каршеринг едва не задавил пешеходов и снес светофор на перекрестке Садовой ...