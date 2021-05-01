Президент России Владимир Путин подписал указ о взимании штрафа до 50 тыс. рублей за неупоминание статуса иноагента

Президент Российской Федерации подписал законопроект, который предусматривает назначение штрафа, если в тексте публикации СМИ не будет упомянут статус организаций, признанных иноагентами.

Об этом стало известно накануне, данный указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер штрафов варьируется от 2 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Так, нарушая новый закон, гражданам придется выложить от 2 до 2,5 тысяч рублей, при этом должностные лица заплатят от 4 до 5 тысяч, а юридические вынуждены уплатить штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей.

Помимо этого, теперь введутся штрафы за незаконное использование пресс-карт на публичных мероприятиях. Нарушение этого условия грозит взысканием денежных средств в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафовали «Невскую мануфактуру».