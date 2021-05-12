Строительство широтной магистрали и концепция развития культуры Петербурга – важное из отчета Беглова депутатам ЗакСа

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом о работе правительства перед депутатами ЗакСа. Градоначальник подвел итоги непростого 2020-го года, рассказал о крупных инфраструктурных проектах и концепции развития культуры.

По словам Александра Беглова, в прошлом году Петербург смог пополнить свою казну на 670 млрд рублей. Сумма дохода оказалась на 30 млрд больше, чем в 2019-м году.

Индекс промышленного производства в городе при этом приблизился к 99%.

«Руководству города в разные периоды нашей истории приходилось действовать в самых разных обстоятельствах. При этом, каждая управленческая команда стремилась внести максимально возможный вклад в развитие Ленинграда-Петербурга», — заявил Александр Беглов. Сейчас, добавил он, в Петербурге подготовили проект первого этапа строительства Широтной магистрали. Два месяца назад в Северной столице забили первую сваю. Он также назвал ШМСД «мега-проектом», который, как запуск «Сапсана» и трасса М-11, выводят Петербург «в премьер-лигу мировых мегаполисов».

Беглов также сообщил, что в правительство горда в прошлом году поддержало отрасль культуры и укрепило ее материальную базу. Так, после семи лет строительства ввели новое здание музыкальной школы в Приморском районе. Новые помещения получили Музей обороны и блокады Ленинграда, Театр Дождей, Академический русский оркестр им. Андреева. Завершается приспособление под современное использование здания Центральной городской библиотеки им. Маяковского.

Город намерен разработать и принять концепцию развития культуры до 2035-го года. Этим займется новый совет по культуре при губернаторе.

Еще одна концепция, которая уже была утверждена в Петербурге, относится к научно-технологическому развитию города до 2030-го года. Он предполагает поддержку пяти НЦМУ и создание трех технологических долин.

Планируется, что в Северной столице сформируются научные центры мирового уровня. Это Санкт-Петербургский международный математический институт имени Эйлера, «Персонализированная медицина» с участием Центра имени Алмазова и «Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект» под руководством Политехнического Университета Петра Великого. К ним присоединятся еще два научных центра с участием петербургских вузов и институтов.

«Правительство Петербурга активно включилось в создание трех технологических долин. Мы хотим, чтобы они получили статус инновационных научно-технологических центров», – заявил Александр Беглов. Это «Невская дельта» на базе Санкт-Петербургского государственного университета, «Приморская долина» на базе Морского технического университета и «ИТМО Хайпарк» на базе Университета ИТМО.

«Год бы необычным, поэтому отчет губернатора начался с того, что мы сделали во время пандемии. Мы не допустили падение экономических показателей, сохранили наполнение бюджета. Главный вопрос, который нужно было решить – как сберечь людей. В нынешних условиях, когда еще не закончилась пандемия, мы должны быть готовы ко всему. Поэтому были обозначены задачи, связанные с медицинским обеспечением, со сбережением людей, подъемом экономике. Сегодня прозвучали конкретные ответы на вопросы, связанные с метро. Люди обеспокоены транспортной инфраструктурой в спальных районах. Считаю, что все вопросы получили достаточные четкие ответы», — подвел итог спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.