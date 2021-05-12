Пьяный побег с места массовой аварии, невнимательный мотоциклист, наезды на детей, 400 тысяч нарушений ПДД: транспортная ситуация в Петербурге

Сейчас в Петербурге работают более 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, фиксирующих дорожные нарушения. Планируется установить еще 240 новых камер по 170 аварийно-опасных адресам. Фото: Администрация Ленинградской области

Сейчас в Петербурге работают более 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, фиксирующих дорожные нарушения. Планируется установить еще 240 новых камер по 170 аварийно-опасных адресам. Фото: Администрация Ленинградской области

В апреле комплексы видеофиксации дорожных нарушений выявили свыше 390 тысяч случаев несоблюдения ПДД. Преимущественно водители нарушают скоростной режим или правила стоянки и остановки.

Преобладающее число нарушений — более 380 тысяч (97% от общего числа) связаны с превышением скоростного режима, сообщают в петербургском Комитете информации и связи. Еще около 5 тысяч нарушений составляют неправильная парковка и остановка транспортных средств, и примерно 3 тысячи случаев приходится на движение большегрузов дальше второй полосы.

Нарушения правил дорожного движения, в лучшем случае, оборачиваются предупреждением или штрафом для водителя, но в некоторых случаях несоблюдение ПДД может привести к опасным и даже трагическим последствиям. Только за последние сутки можно привести несколько примеров неосмотрительного поведения за рулем.

К примеру, в Петергофе пьяный лихач спровоцировал массовое ДТП, а затем решил сбежать с места аварии. Его «Ауди» после столкновения съехала в канаву на Зверинской улице, поэтому нарушителю пришлось бросить автомобиль, пытаясь скрыться. Его, однако, быстро задержали. В этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших, но между тем вождение в нетрезвом виде — одна из главных причин смертельных аварий.

Жертвами невнимательности автомобилистов становятся даже дети. Только за последние сутки в больницах оказались пятеро малышей, попавших под колеса машин. Причем в большинстве случаев сбитые школьники и детсадовцы переходили дорогу по «зебре» или ехали на велосипеде/самокате, когда их «не заметил» водитель.

В частности, мотоциклист на «Кавасаки» сбил двух школьниц на пешеходном переходе, причем для них загорелся зеленый сигнал светофора. Отметим, что мотоциклисты нередко возлагают чрезмерные надежды на маневренность своего транспорта, но далеко не всегда они оправдываются. Так, 10 мая на мосту Бетанкур незадачливый владелец двухколесного транспорта, пытаясь перестроиться, не осмотрелся по сторонам, из-за чего был сбит автомобилем.

По предварительной информации, травмы мужчина получил несерьёзные, поскольку смог подняться самостоятельно. Тем не менее, Gazeta.SPb напоминает, что соблюдение правил дорожного движения никогда не бывает «чрезмерным». В любой ситуации лучше перестраховаться и лишний раз посмотреть на дорогу, предупредительные знаки и соседний транспорт, нежели рисковать жизнью и здоровьем.